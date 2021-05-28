【名家足路】

英冠升班附加賽決賽今日在溫布萊上演，由賓福特對史雲斯。雖然季內兩度交鋒同樣打成平手，但前者在這兩場賽事明顯佔優，而這隊英格蘭蜜蜂兵團吸取了上季踢決賽落敗經驗捲土重來，有足夠條件圓英超夢。

轉眼球季已到最後一場，球季結束後，球員小休數天便要開始為因疫情而延遲一年舉行的歐國盃作最後備戰。英格蘭在3年前世盃打入4強，對球迷來說是一大驚喜，今轉戰歐盃，四強已是最低目標，不過，賽事分佈在多國上演，對各隊又會帶來甚麼影響實屬難料。

賓軍擁神射手艾雲東尼

諾域治與賓福特兩隊表現較平穩，前者來季肯定以冠軍身份重返英超，至於賓福特則與史雲斯爭餘下一個英超升班資格。由法蘭克帶領的賓福特，講求效率與實際效益，故當有合理的出價，就算是主力也會出售，尤其球隊季內剛遷入新主場，球隊開支增加，出售部份主力下仍能保持成績，足證球隊整體實力。賓福特淘汰般尼茅夫的準決賽過程有點驚險，作客先落後一球，次回合返回主場又先失守，不過，般茅中堅麥菲咸出現的失誤，令賽事形勢逆轉，賓福特終2回合險勝3:2晉級。

「天鵝」史雲斯在另一場準決賽則擊敗班士利，過程同樣接近。翻看今仗兩隊季內對賽，2循環同樣是1:1，不過，賓福特的控球及攻門統計也佔先，多少反映兩隊實力是有點距離，加上賓軍前線擁有英冠神射手艾雲東尼，有助球隊爭取來季挑戰英超。

文：譚拔士