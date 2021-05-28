2021年度第2項網球大滿貫賽事，法國網球公開賽將於明日開打。對13屆冠軍拿度來說，法網就是他的後花園，必然的奪冠大熱，更是他超越老對手費達拿20奪大滿貫男單冠軍，獨佔紀錄的黃金機會。另邊廂費達拿卻不在乎史上最佳名號，輕輕鬆鬆出戰他在今年首項大滿貫賽事，亦不會以爭冠為目標。

拿度目前與費達拿同樣累積獲20次大滿貫錦標，共同保持這最強男單網球手紀錄。這位泥地王自2005年首奪法網冠軍起，到去年擊敗祖高域封王，16年裏贏得13次法網錦標，累積100場勝利。今屆賽事再一次被列為大熱門，成功蟬聯再次取得五連霸的話，亦會令他壓過費達拿，獨佔男單大滿貫累積冠軍紀錄。

2004年3月，還不足18歲的拿度，在邁阿密大師賽首次與當時已有相當名氣的費達拿交手，結果當時排名34的拿度，意外地以直落兩盤擊敗費達拿，也是網壇史上最偉大2名球手精采鬥足近20年的序章。到8月便年滿40歲的費達拿，雖未明言何時退役，但職業生涯確實已步入晚期，兩位偉大球手的對碰，確實是打一場少一場，球迷期待「費拿」可以在今屆法網再次交手。

費達拿近幾年已處於「養生期」，一直選擇性地參加比賽，他在去年因接受過兩次膝部手術後一直養傷，上周復出出戰日內瓦網賽，首場便以盤數1:2不敵世界排名68的安度查出局，這亦是費天王出戰法網前的唯一備戰。費達拿亦深明要與拿度以及一眾好手爭逐法網冠軍是不可能任務：「當你備戰的比賽是這麼不足夠，你亦知道自己的水準如何，試問又豈敢奢望可染指法網冠軍。我在意的是能夠透過參賽提升狀態。」

拿度意網強勢封王

相比之下，拿度的狀態明顯是處於以蟬聯法網為目標，他在月中意大利網賽公開賽強勢奪冠，決賽手下敗將正是另一熱門祖高域，生涯88項職業賽冠軍，佔62次是泥地賽事。展望爭逐意義重大的第14次法網冠軍，拿度仍不敢認為這錦標是他的囊中物：「沒有人是無敵的。今年我便曾在蒙地卡羅與馬德里網賽落敗，我當然不希望在洛蘭加洛斯（法網）吃敗仗，要做到便得自強努力地去應付每一場比賽。」

34歲的拿度，被問到他到了三十多歲仍能在最高水平賽事競逐時回應說：「如果你10年前問我，我絕對會否定自己在現時年齡仍在比賽中，當時我的身體狀態出現不少問題，很難想像可以再戰10年。洛蘭加洛斯對我來說是特別的地方，但是否大熱門並不重要，重要是臨場表現，誰發揮最好誰便取勝，所以我的目標是成為賽事發揮得最好的球員。」兩大網壇天王，一個強勢悍衞自己泥地霸主地位，另一位抱平常心出戰大滿貫，球迷最想看到的，是他們能夠再一次在賽場交鋒，再上演百看不厭的費拿對決。

決賽無望演夢幻對決

另外，法網於周四完成抽籤並公佈男女單種籽排名，拿度只被列為三號種籽，與一哥祖高域及費達拿處於同一條線，換言之今屆決賽將不會出現他們三人間的夢幻對決。拿度首圈對手是澳洲的普比連，若他一路過關的話，有機會在四強遇上祖高域。不過首仗面對美國球手辛達格連的祖高域，很可能8強就要先鬥8號種籽費達拿。

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