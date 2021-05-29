34歲牙買加女飛人雪莉安費莎周五在鑽石田徑聯賽多哈站賽事，贏得女子100米短跑冠軍，為出戰今夏的東京奧運，打下一支強心針。

上周在英國蓋茨黑德站賽事，因為受到濕凍天氣影響，只得第四名的雪莉安費莎，周五跑出10秒84佳績，壓倒尼日利亞的奧卡芭莉（10秒90）及美國的奧莉華（11秒03），贏得冠軍。

「能夠跑出好表現，我真的很高興，特別是上一站只得第四，今次有很大的進步。」雪莉安費莎說。「今次將會是我最後一次出戰奧運，但願能有好成績。對上三次參加奧運都能踏上頒獎台，希望今次也一樣。」

雪莉安費莎至今三次出戰奧運，合共取得兩金三銀一銅，包括在08及12年成為百米女飛人，以及在16年里約奧運女子100米短跑項目，奪得一面銅牌。她在17年產子前後，曾休戰超過一年。

多哈站是今季鑽石聯賽13站中的第二站賽事，而在7月23日東奧揭幕前，尚有五站賽事會上演。

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