英超最後一個升班席位周六誕生，看看會是賓福特首次升上英超，抑或舊面孔史雲斯回歸。兩隊在溫布萊一場定勝負，信實力及近況較佳的賓福特可彌補去年的遺憾，在這場升班附加賽決賽90分鐘內解決對手，讓半/一推介上盤。

賓福特上年英冠同樣得第三，結果於英冠附加賽決賽敗給富咸，無緣升班，今年再以聯賽第三身份躋身附加賽，準決賽成功在次回合反勝10人應戰的般尼茅夫，2回合贏3:2晉級。如今再次來到溫布萊，對手是上季在附加賽準決賽被他們踢出局的史雲斯。

史雲斯在準決賽贏的是班士利，但他們在季尾的演出不太可靠，在進入附加賽前，最後5輪聯賽得1勝2和2負。雖然前線有安祖阿休這位經驗豐富的加納國腳掛帥，但其他球員近期狀態一般。

[2.5球]「大」抵博

賓福特迎接附加賽前累積四連勝，射手艾雲東尼全季都「弗」爆，加上馬古斯科斯的小傷已無大礙，暫時主力球員方面，得中場基斯甸洛加特上陣成疑。賓福特今季入球比冠軍的諾域治還多，46輪聯賽入79球，加上附加賽剛踢完的兩場準決賽，再添三個入球，作為英冠最多入球的球隊，牌面上始終值得看好。按照賓福特一貫的踢法，決賽也未必會採取拖字訣，入球可能多，2.5倍的[2.5球]「大」絕對抵博。

賽制：若在90分鐘內打成平手需加時，如加時再和，則互射12碼決勝。

文：盧卡東尼