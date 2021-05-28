曼城的馬列斯和車路士的尼高路簡迪，都是協助球隊晉身歐聯決賽的關鍵球員，這兩位同於李斯特城成名的中場，近年都各自為球會贏盡各項錦標（見附表），惟同樣欠歐聯獎盃，但今場只有其中一人能夠笑到最後。

人生經歷相似

曼城在翼鋒位置可謂粒粒皆星，不過馬列斯憑着穩定的表現穩佔了右翼位置，並將隊友貝拿度施華「逼」到中路。事實上，馬列斯今季的表現非常具說服力，這位阿爾及利亞翼鋒在今屆歐聯16強次回合開始，連續五場比賽都能交出入球或助攻，其中在4強對巴黎聖日耳門的2回合賽事更合共射入3球，成為藍月晉身決賽的功臣。

至於簡迪自2016年轉投車路士後，一直都是球隊的防守重心。雖然簡迪出名個性低調，不過這位法國國腳今季的表現非常搶鏡，尤其在杜曹麾下更盡顯全能，其中對皇家馬德里的歐聯四強，簡迪憑着出色的防守表現，兩回合都獲選為賽事最有價值球員。

雖然馬列斯和簡迪各自都代表不同的球會和國家，不過兩位中場的人生經歷都相當近似，兩人同樣在法國出生、同樣在少年時代喪父、同樣由法國球隊轉至李斯特城，然後在英超贏盡錦標。同樣地，兩人現時的球員生涯同樣欠缺一個歐聯冠軍，只可惜兩人今次對戰，最後只有其中一人能夠高舉大耳盃。

文：薰爵