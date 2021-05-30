艾比迪（Joel Embiid）周六攻入個人季後賽新高的36分，協助76人在NBA季後賽東岸首圈第三回合，作客以132:103擊敗巫師，場數領先3:0，只需再贏一場便可晉級。

艾比迪今仗手風甚順，單在上半場已得到25分。儘管在第四節完全沒有上陣，但他仍藉着全場18投14中得36分，並有8個籃板球、2次助攻及3次偷球。T夏里士（Tobias Harris）有20分及13個籃板球，丹尼格連（Danny Green）與薛夫居里（Seth Curry）各得15分，賓西蒙斯（Ben Simmons）則有14分及9次助攻。

巫師控球後衞韋斯卜克（Russell Westbrook）今仗再次交出「三雙」，錄得26分、12個籃板球及10次助攻，拍檔比爾（Bradley Beal）也有25分貢獻，但仍未阻止球隊落敗。巫師主帥布祿克斯（Scott Brooks）坦承對艾比迪束手無策。「艾比迪今仗打出了MVP級別的水準，我想像不到會有人比他打得更好。」布祿克斯說。

76人今仗的整體投射命中率及三分球命中率，分別高達58.6%及51.5%，主教練李華士（Doc Rivers）就將勝利歸功於全體球員。「今仗我們做甚麼都得心應手，當投射表現如此出色，你就可以贏得很多比賽。」他說。

第四回合將於周一繼續在巫師主場上演，身為東岸頭號種籽的76人只要再下一城，便可打入次圈。

-----------------------------

想財富增值 就真係要眉精眼企

想財富增值就梗係要樣樣計到盡，即使係借貸時嘅回贈，都要攞盡最大着數！喺2021年4月1日至2021年6月30日期間首次提取貸款，可即場獲獎賞現金高達港幣$5,000▲！

利用轉數快，足不出戶就完成手續，仲可以實現貸款瞬間過數^，星期日都照批★！。

立即申請：https://bit.ly/2UlZfUU

推廣期由2021年4月1日至2021年6月30日(包括首尾兩天)

須受條款及細則約束，詳情留意邦民日本財務(香港)網頁。

忠告：借錢梗要還，咪俾錢中介

放債人牌照號碼：1328/2020

查詢及投訴熱線：3199 1199

-----------------------------

蘋果App大升級 更簡潔更就手！了解更多（立即下載體驗）

-----------------------------

蘋果初心不變！26周年「撐蘋果Tee」預售：

你的優惠訂購（海外訂購按此）

-----------------------------

《體蘋果》陪你睇波講波