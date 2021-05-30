安迪度安寶（Giannis Antetokounmpo）周六交出「三雙」佳績，率領公鹿作客以120:103擊敗熱火，在NBA季後賽東岸首圈，以直落四場掃走對方，率先打先次圈。

公鹿上季以常規賽最佳成績出線季後賽，但在次圈卻意外不敵最終成為東岸冠軍的熱火，「字母哥」直言對於復仇成功，感到非常高興。「很明顯，以4:0掃走上季把我們淘汰出局的球隊，感覺真的很好。但說到底，我們還有漫漫長路要走。」安迪度安寶說。

「字母哥」今仗攻入了20分，搶下12個籃板球，並交出個人季後賽新高的15次助攻，表現搶鏡。布祿克盧比斯（Brook Lopez）為公鹿貢獻了25分，霍比斯（Bryn Forbes）有22分，米度頓（Khris Middleton）亦有20分及11個籃板球。

熱火方面，占美畢拿（Jimmy Butler）在安迪度安寶看守下，主將全場15投只中4球，合共得到12分、10個籃板球及10次助攻，艾迪巴約（Bam Adebayo）有20分及14個籃板球，紐寧（Kendrick Nunn）也有18分進賬，但仍未能阻止球隊連輸四場出局。

「我們向公鹿致敬。」熱火主教練史普利斯查（Erik Spoelstra）說。「公鹿去年已是一支很偉大的球隊，如今更是再進一步。他們合力把自己推上了更高層次，能夠擊敗我們是有原因的。」

身為東岸三號種子的公鹿，最快要到下周六才再有比賽，而他們在次圈的對手，將會是網隊與塞爾特人的勝方。網隊暫以場數2:1領先。

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