上季以黑馬姿態勇闖總決賽，最終力戰下不敵湖人的熱火，今季在東岸首圈竟然慘吞公鹿四蛋，成為第一支出局的隊伍。該隊主將占美畢拿（Jimmy Butler）坦承已盡了全力，只能寄望來季捲土重來。

對於自己在今個系列賽，場均只得14.5分，投射命中率亦僅有31.5%，占美畢拿坦承是因為受制於對方的嚴密防守。「他們防守得很好，我得要接受這一點。以得分來說，的確是低了一點，但這不過是（我貢獻的）一部份。」

對於熱火今季戰績大倒退，畢拿就指目前這隊熱火跟去年一隊，無法相提並論。「我們去年是一支最完全不同的隊伍，陣中球員都有不同的板斧。」占美畢拿說。「每當要上戰場，你都會用盡陣中每一個人，務求傾力一戰，爭取最好的結果。」

事實上，熱火今季未能重演上季的奇蹟，其中一個主因正是希路（Tyler Herro）表現大幅倒退，他在首圈四戰場均只得9.3分，投射命中率更低至29.6%。這位21歲射手在上季季後賽一鳴驚人，據報熱火更因為拒絕以他作為交易籌碼，錯失了羅致夏登（James Harden）的機會，最終只能眼白白看着這位三屆常規賽得分王，從火箭過檔網隊，加上季中加盟的奧拉迪普（Victor Oladipo）又告重傷收「咧」，徹底打亂了他們的部署。

可幸的是，熱火來季只有畢拿、艾迪巴約（Bam Adebayo）、希路、阿治華（Precious Achiuwa）與奧利尼克（Kelly Olynyk）這幾份保證合約，今夏將有大量薪酬空間擴軍，難怪畢拿亦對前景充滿信心。「我們可以做得更好，我們會變得更好。」他堅定地說。

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