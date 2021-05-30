將會於下月中開鑼的美洲國家盃賽事，本來與阿根廷合辦的哥倫比亞已經提前因為示威活動以及疫情關係放棄舉辦，目前改由阿根廷獨力舉辦賽事。只不過考慮到目前南美的疫情仍然未受控，早前已經回到烏拉圭國家隊報道，準備出戰世盃外圍賽以及美洲盃的蘇亞雷斯，以及另一名鋒將卡雲尼，就齊齊公開發聲炮轟南美足協，認為後者罔顧球員的健康問題。

今季帶領馬德里體育會捧走西甲冠軍的蘇亞雷斯，在上周五已經回到烏拉圭國家隊報道，不過這名34歲烏國鋒將對美洲盃如期舉行就有一些看法：「事實是現時全世界仍然處於困境，最近幾個月的南美洲以及阿根廷亦是情況較嚴重的國家。這就是為什麼美洲盃舉行會引起我的注意，不過現時已經確定舉行的話，我們就要盡全力以及不去想疫情。」

至於去年11月世盃外圍賽對陣巴西時領紅牌，被南美足協追加處分停賽兩場的卡雲尼，將會無緣在6月初對陣巴拉圭以及委內瑞拉的世盃外當中登場，這名紅魔前鋒亦與蘇亞雷斯有着同樣的立場：「球員沒有發言權及投票權，我們在某些事情上沒有地位。今日我們成為了需要走出來為人們帶來歡樂的人，但不能忘記現時仍然處於疫情大流行的時期。」

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