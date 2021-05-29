周六深夜3點，球迷期待已久的歐聯決賽將於波圖的火龍球場上演，由曼城及車路士兩隊英超球隊合演全英決賽。哥迪奧拿執掌曼城以來，英倫球壇大大小小各個獎盃早已落袋，然而歐聯冠軍卻始終緣慳一面。今回可是蒙蘇08年入主藍月以來最接近大耳朵盃的一次，周六一戰陣容極為完整之下，且看能否首嚐稱霸歐洲滋味。不過，踏入2000年後，七隊首入歐聯決賽的球隊最終同樣屈居亞軍，藍月能否打破宿命。

之於車路士，季中由杜曹接手之後球隊表現大有改善，除了聯賽成績提升外，英足盃及歐聯同樣高歌猛進殺入決賽。不過，早前英足盃決賽意外地以0:1不敵李斯特城失冠，聯賽煞科亦不敵阿士東維拉，只因李城同樣輸波下才成功打入前四，近態一般令藍戰士今仗成為被睇淡的一方。不過，自從杜曹上任後，車路士在英足盃及聯賽兩勝曼城，頗有格食格的意味。而歐聯史上首次全英決賽，07/08球季車路士就不敵另一支曼徹斯特球隊曼聯，今次全英決賽能否威番次。

0300 曼城vs車路士 now643、有線656及myTV Super303台直播

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