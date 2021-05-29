跑步的習慣已維持近年半，每周跑幾天，月跑量維持在二百公里左右，已成習慣；談不上很多，但對於這份堅持，連自己都有點驚訝。尤其是最近天氣悶熱難耐，就算踏出家門都萬般不情願，遑論戶外運動了；當想起不跑的話，自己的連跑紀錄就「斷纜」，以往的努力可能會付諸東流，還是邊埋怨邊出門；跑完，滿身滿臉都是汗，雙腿疲累不堪，內心卻是非常滿足實在，暗忖：好彩冇放棄。

跑步除了鍛煉意志，更加直接的受益當然是心肺功能的提升。定期慢跑，很快就會感受到對身體的好處，因此我對自己的肺活量是頗有信心的；早前收到一個有關心肺功能測試的邀請，問我是否能在6分鐘內步行完成440米時，我的第一個反應是：「吓，點會唔得呀。」

我普遍的緩跑速度約介乎每公里4分半至5分鐘左右，要於6分鐘內完成440米，應該不會是甚麼難事；可是跑步有別於走路，測試時以散步速度進行，竟然用上五分多鐘。為人好勝，覺得時間不理想（笑），就再以稍快腳步多走一次，結果就在四分鐘以下完成。原來，要用這個時間走完四百多米，對沒有運動習慣的朋友來說，可能未必如想像般輕鬆。

建議大家也可試試這個測試，因為用６分鐘走完440米，其實是一個心肺功能的指標。如未能完成的話，有機會是個警號。一種名為「肺動脈高壓」的罕見疾病，患者可能走一小段路都會氣喘，甚至未能把握交通燈的過路時間走完馬路；本身患有自身免疫力疾病，例如硬皮症和紅斑狼瘡之人士，更屬患病高危群組。又由於病徵不明顯，患者可能會誤以為純屬體能不佳而延誤診治；病情嚴重的話，更有可能引發心臟衰竭，絕對不能夠輕視。說到底，保持運動習慣始終最好。堅持沒錯是件得辛苦的事情，但只要咬緊牙根撐下去。完成之後還是會感激自己當初「好彩冇放棄」；運動如是，其他事情，也如是吧。

伍家謙

多媒體工作者

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