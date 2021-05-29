作為年度第二個大滿貫賽的法國網球公開賽周日開鑼，焦點落在「泥地王」拿度力爭個人第21「貫」及第14度法網封王上，一哥祖高域相對不算擅長紅土賽，近月他就頻頻打泥地賽備戰，法網開波前還不理弟弟勸喻，堅持打貝爾格萊德公開賽，令休息時間大大減少，勢要力爭生涯僅第二個法網錦標。

拿度若於今屆法網第14次封王，就能拿下其職業生涯第21個大滿貫錦標，超越費達拿成為史上最多大滿貫冠軍的男單球手。相對泥地王拿度，祖高域顯然更擅長硬地賽澳網，這位18個大滿貫得主生涯只曾在2016年贏過法網冠軍，當年拿度就因手腕傷退賽。而他生涯四次打入法網決賽，有三次都輸給拿度。為備戰今年法網，祖高域近月瘋狂打泥地賽操練，上月起他先後出戰蒙地卡羅大師賽、塞爾維亞公開賽和意大利公開賽。法網開鑼前夕，他還在貝爾格萊德賽公開賽打入決賽，緊接就要在法網首圈鬥美國非種籽球手辛達格連。

祖高域以往打大滿貫賽前一周都不會出戰任何賽事，但今次弟弟佐迪祖高域的勸喻也無法阻他參賽：「我叫過他不要打，但他要追逐大滿貫，奧運和大滿貫都是他目標。」對於法網跟拿度及費達拿同處上半區，意味着三人只有一人可入決賽，祖高域就表示今年會非常有趣：「我看到抽籤結果，費達拿、拿度和我都在同一區，我猜這是歷屆大滿貫第一次吧，這肯定會非常有趣，我當然會竭盡全力，做那個唯一可入決賽的人。」

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