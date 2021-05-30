尼拉特（Damian Lillard）周六雖然只有10分進帳，但在N鮑維（Norman Powell）貢獻個人季後賽新高29分的情況下，主場的拓荒者在西岸首圈第四回合仍以115:95大勝金塊，場數追成2:2平手。

「我喜歡這種比賽，這種時刻。在這種時刻之中，其他一切都變得不再重要了。」N鮑維說。「在球季當中，我們有時會着眼在數據之上，或者其他事情、作客之旅，但一到季後賽，唯一有意義的事情就是取勝。」

N鮑維今仗上陣34分鐘15投11中，包括在三分區4投全中，外加在罰球線上3投全中，合共得到29分。麥高倫（C.J. McCollun）有21分進賬，紐傑（Jusuf Nurkic）與安東尼（Carmelo Anthony）分別有17分及12分，而尼拉特除了有10分之外，還搶下了8個籃板球及交出10次助攻。

金塊方面，在頭三回合場均有36分的祖傑（Nikola Jokic），今仗只有16分斬獲，客軍的整體投射命中率僅得34%（94投32中），遠遜於拓荒者的50%（84投42中），成為落敗一大關鍵。

周二上演的第五回合，將會再次於金塊主場。

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