【第1組分齡游泳比賽】

【本報訊】經過過去三個月因疫情閉門作賽後，昨日第1組分齡游泳比賽（第2節）終在半開放下在維園泳池舉行，19歲的應屆DSE男飛魚卓銘浩在男子200米自由泳以1分47秒61刷新港績，距離東京奧運A標不足一秒，他揚言今晨同一比賽「衝A」，今日同場還有兩位東奧A標飛魚何詩蓓及歐鎧淳，夥拍楊珍美及譚凱琳出戰女子4x100米混合泳接力，何詩蓓將客串游蝶泳，望在周一截標前，助港隊爭多一張東奧接力賽入場券。

何詩蓓轉陣游蝶泳

香港對上三次的東奧達標賽都在體院閉門進行，泳總有見疫情放緩昨移師維園上演，入場觀眾大多是泳會代表及泳手家人，為衝今日接力賽，專項200米自由泳的何詩蓓及100米背泳的歐鎧淳昨日都沒現身，望以最佳狀態在今日爭東奧入場券；事實上，香港泳隊已奪東奧六席，包括何詩蓓3項個人賽（50米、100米及200米自由泳）、歐鎧淳的100米背泳以及2項女子接力賽，但獨欠女子4x100米混合泳接力賽，港隊曾於2019年世界賽以4分03秒52得第14名，原本到周一接力賽截止日，港隊能保持世界頭16位就可入圍東奧，可惜本月歐錦賽有不少歐洲國家游出佳績，港隊這時間跌出頭20，總教練陳劍雄表示若今日港隊在轉陣下，包括何詩蓓游蝶泳，能游出4分02秒內就有機會入東奧。

個人賽方面，東奧個人泳賽的截標日是下月27日，已有3個賽項包括200、400米及800米自由泳達東奧B標的卓銘浩，就算面對DSE考試，但他照常訓練，昨在200米自由泳以1分47秒61刷新自己上月中游出的1分47秒97港績，他坦言期望以A標堂堂正正入奧：「今（昨）日前面100米游得不夠放，給自己太大壓力，希望明（今）晨比賽能游到A標。」男子200米自由泳的東奧標是1分47秒02，卓銘浩只距離0.59秒。