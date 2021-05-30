2022年卡塔爾世盃亞洲區外圍賽A組賽事，中國足球隊在蘇州主場迎戰同組實力最弱、已經出局的關島，結果憑武磊梅開二度，加上金敬道、吳曦、艾克森、阿蘭各有入球，最終以7:0順利擊敗對手全取三分，賽後5勝3和1和1負續排A組冷席，落後5戰全勝的敘利亞5分。

今場雖然是主帥李鐵去年1月正式坐正後的首場賽事，但5名入籍兵中只有後衞蔣光太及前鋒艾克森正選。由於關島世界排名只有198位，比起排在第77位的中國隊實力相差甚遠，全場賽事中國隊全是呈圍攻之勢，首個入球在上半場20分鐘出，今季在西乙愛斯賓奴上陣機會不多的「武球王」武磊，在禁區內被對手踢跌，他親自操刀12碼破網先開紀錄；39分鐘，金敬道接應吳曦直線單刀破網，助中國隊半場領先2:0。

下半場55分鐘，武磊接應右路傳中禁區內第一時間撞射成3:0；61分鐘，隊長吳曦接應傳中門前輕鬆撞成4:0；65分鐘，艾克森接應右路傳中頭槌破網，助中國隊射成5:0；完場前7分鐘，後備上陣的另一名入籍兵阿蘭再轟兩粒，結果中國隊在超過2萬名球迷面前大勝一場7:0，周四將會繼續在主場迎戰A組排尾二的馬爾代夫。

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