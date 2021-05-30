第一組長池分齡游泳比賽（第二部）次日賽事周日假維園游泳池舉行，由何詩蓓、歐鎧淳、楊珍美及譚凱琳組軍的香港女子隊今午於4X100米混合泳接力游出4分01秒77，刷新港績之餘，世界排名躋身前16，由於奧運接力達標期將於明日截止，預計港隊大有機會再摘一張奧運入場券。

東京奧運4X100米混合泳接力共設16席，其中12席已依前年世錦賽成績定出，其餘四席則據世界排名分配。港隊前年游出4分03秒52，世界排名20以外，如欲入奧，必要游入4分01秒97以超越排16位的丹麥。今仗港隊變陣，歐鎧淳及楊珍美負責背泳及蛙泳，蝶泳交由何詩蓓，壓軸自由泳重任則由譚凱琳負責，最終港隊上下一心，全場打氣支持見證下游出4分01秒77，打破09年東亞運所創的4分03秒07港績，世界排名亦超越原本排16丹麥及第15的南非，由於本周末僅南非隊有比賽在身，故明日入圍期限截止後港隊勢以世界前第16躋身東京奧運，此亦為泳隊第七張奧運入場券。

除混合接力，現時港隊另有4X100米及200米自由泳三項接力達標，但能否順利派員出賽所有項目仍是未知數，據國際泳聯規則，除達A標運動員可出戰所有接力賽，港隊額外可多派六名泳手參賽，前提為泳手須於該接力單項達B標。今次混合接力入圍後，100米已達B標的蛙將楊珍美及背將黃筠陶大有機會趕上奧運尾班車，然而港隊於4X200米自由泳僅何詩蓓（A標）及鄭莉梅（B標）達標，即使連同於100米背泳達A標的歐鎧淳在內，港隊尚欠一人出賽，假如六月底前何南慧等將依然未能游入2分00秒80，港隊將未能參加此接力賽。

香港游泳隊奧運入場券

運動員 項目

何詩蓓 女子50米、100米、200米自由泳

歐鎧淳 女子100米背泳

女子接力隊 4X100米、4X200米自由泳、4X100米混合泳

-----------------------------

蘋果App大升級 更簡潔更就手！了解更多（立即下載體驗）

-----------------------------

《體蘋果》陪你睇波講波