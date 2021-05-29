4天前辭退加度素的意甲球會拿玻里，周六宣佈新帥，落實是已兩年未有執教任何球會的前羅馬及國際米蘭教練史巴列堤。

拿玻里會長迪羅倫迪斯在官網宣佈，史巴列堤會在7月上任：「我很高興宣佈史巴列堤會在7月1日就正式成為拿玻里的新主帥，歡迎他來到和我們一起完成偉大的工作。」

史巴列堤從安玻里開始執教之路，及後也教過森多利亞、烏甸尼斯及下季會重返意甲的威尼斯，2005年接手羅馬後，在2006至08年連贏兩屆意大利盃，是他領軍生涯首次捧盃。09年與羅馬分道揚鑣後，遠赴俄超帶領辛尼特，早幾年返回意甲，但在前球會羅馬及國際米蘭都欠缺成績而離開。他在2019年5月被國際米蘭炒魷後，這兩年都未能找到新工。

不過，史巴列堤被炒一季，仍替國際米蘭取得翌季的歐聯資格，而剛剛失落前四的拿玻里，或看中他這一點而聘請他。至於加度素則在被拿玻里解雇當日，已經落實來季會轉教費倫天拿。

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