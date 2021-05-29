終獲放寬可在新西蘭作賽的威靈頓鳳凰，周日常規賽最後一場主場比賽，迎戰珀斯光輝。2隊仍要力爭前6席位入季後賽，以鳳凰前仗在真正主場作賽，表現脫胎換骨大勝對手，今仗面對作客戰力平平的光輝，有力取主場連勝，讓半/一必取上盤。

鳳凰今季大部份時間都以澳洲臥龍崗作主場及練習基地，直至前仗終於獲得放寬重返主場天空球場，在22,000名球迷入場打氣下，以3:0輕取西部聯。事實上，踏入季尾階段，鳳凰狀態不斷提升，已累積九場不敗。雖然上仗擊敗西悉尼流浪者付出代價，中場比斯高普手部重傷料今仗缺陣，加上前鋒大衛波爾累積五黃須停賽，幸以色列前鋒希密特狀態勇，達域拿、甘馬倫戴夫連等中場突破能力亦強，今仗移師新西蘭另一大城市奧克蘭比賽，預料也有大量球迷入場支持，上盤可期。

光輝上仗1:1賽和FC麥克阿瑟，完成今季主場比賽，今季作客只得兩勝，是澳職作客最少勝仗球隊之一。陣容上，中場伊高路美迪斯將代表澳洲出戰世界盃外圍賽而缺陣，近期回勇全靠中鋒科拿路利，此子雖累積11個入球，但球隊整體攻力也不及鳳凰，受讓也不值支持。

同日另一場澳職，由西悉尼流浪者主場對布里斯班獅吼；西悉上仗不敵鳳凰已三連敗，球隊進攻能力亦差，獅吼上仗力挫墨城，後防予人信心，平手盤較值博。（球賽編號：星期日13；無綫85台今日2:05pm直播）

文：牽牛