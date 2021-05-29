冠忠南區周日下午5時30分在旺角大球場上演的港超聯護級組最後一輪，誓炒晉峰，以確保第5名完成球季，而標準流浪同一時間在小西灣運動場求破愉園，以保20萬奬金。

港超聯今日煞科，上演護級組最後兩場賽事，亦即煞科戰，而南區會長兼足總副主席黃良柏為使護級組賽競爭性，私人贊助20萬元作為護級組冠軍，但賽事展開後足總才解釋，獎金只計算護級組六場戰績，首次循環成績不包括，即是同一聯賽竟有兩賽制。

如南區及流浪同時贏波，南區將排第5名，流浪少1分，排第6名，但20萬獎金因只計護級組賽績，兩隊同得7分，目前得球佔優的流浪有可能以較佳得失球壓南區捧走該筆特別獎金。南區想爭第5名及20萬元獎金，除要全取3分，亦要更多得球。南區射手夏志明為港隊出戰世盃外，此戰缺陣。

南區守門員謝德表示護級組展開後始獲悉20萬元獎金賽制是匪夷所思，而足總應該早點交代清楚賽制，但既已發生，球隊選擇爭最佳排名完成賽季，他說:「教練列文上場賽後對球員表先爭取贏波，以確保以最佳名次完成聯賽，希望高空波上可佔到優勢。」南區季內與晉峰交手四次錄得2勝1和負。四連敗的晉峰在護級組對流浪及愉園大敗兼失13球，而總教練何信賢承認未能解決防守高空波問題，更致命是前鋒費利浦薩停賽，中堅艾拔簡勞受傷或缺陣。

另一邊廂，愉園上場回勇，以7:2反勝晉峰，此戰乘勝對流浪能否保持鬥志將成關鍵；流浪上場對南區領先兩球下被追平，對球隊士氣難免有影響。流浪季內與愉園交手兩次錄得1和1負。

港超聯護級組周日賽程

5:30pm

標準流浪vs愉園（小西灣運動場）

冠忠南區vs晉峰（旺角大球場）

票價：$80及$30（長者及學生票）

球迷入場前可在網上填寫健康申報表：https://www.hkfa.com/covid19/form

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