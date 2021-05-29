車路士今季在英超只以第四名完成，與冠軍曼城相差更達19分，但在1月底才接手任領隊、去季帶領巴黎聖日耳門（PSG）打入歐聯決賽的杜曹領軍下，車路士亦躋身今季歐聯決賽並於周六憑夏維斯一箭定江山，以1:0擊敗曼城而再度捧起歐聯冠軍盃，阻止了曼城首奪歐聯及成為三冠王，班主阿巴莫域治可謂成功複製了2011/12球季在季中換帥後成功捧盃的模式。

2011/12球季，車路士以波亞斯接替哈利列納出任領隊，惟球隊戰績不似預期，2012年3月波亞斯便被辭退，改由前車路士球員迪馬堤奧執教，結果車路士在歐聯4淘汰巴塞隆拿，決賽於法定時間以1:1逼和拜仁慕尼黑，加時比賽中則有施治撲出洛賓的12碼，最後車仔憑互射12碼贏4:3，首次贏得歐聯冠軍。

今季，車路士於1月在球隊戰績不理想下解僱了林柏特，由去年12月被PSG辭退的杜曹走馬上任，當時球隊在英超排第九位。結果，車仔最後在聯賽以第四名完成，上季帶領PSG打入歐聯決賽但以0:1不敵拜仁的杜曹，今季亦終領車仔成功捧盃。根據Opta的統計，德國主帥杜曹繼同胞高普及費歷克後領軍贏得歐聯冠軍，是自1980至82年（英格蘭的哥洛夫、派斯利、巴頓）以來，歐冠盃/歐聯首次連續三季由同一國家的三位不同主帥捧盃。

47歲的杜曹是第一位帶領不同球隊連續兩季打入歐聯決賽的主帥，亦是繼希歷基斯和高普後，第三位在歐聯決賽失利後翌年即成功奪冠的德國主帥，他在賽後表示對於第二次領軍晉身歐聯決賽感到很激動，但這次感覺不同，感覺冠軍接近了，杜曹讚揚球員說︰「這是一場難以置信地艱苦的戰鬥。今日球員們決心贏出這場比賽……我叫所有人要挺身而出和更加勇敢……」杜曹又表示自己差點說不出話來，他稱︰「我們知道須有頂級表現才有機會贏得這場比賽，而這正是我們所做的。」

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