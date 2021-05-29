沒有人懷疑哥迪奧拿帶領的曼城是歐洲最強的球隊，但他也總有辦法做到不是。

事隔10年，哥迪奧拿再次領軍衝擊歐聯決賽。眼下他的球隊不再是追求華麗悅目傳控足球的巴塞隆拿，而是適度退守等待機會給出致命一擊的曼城。然而，看到正選陣容後，所有人都知道那個要用比賽做實驗的哥帥回來。

外國傳媒經常用「overthinking」形容哥迪奧拿，即在某些關鍵比賽中他總是調東調西，去季歐聯八強對里昂無緣無故排出3-4-3已屬經典例子。今季晉級過程反而哥帥正正常常排陣，球隊一路過關斬將，誰知道實驗居然留在決賽。就說結果，上半場已證明曼城的佈陣是災難，如此進攻主導的陣容面對硬淨的車路士簡直是送死。結果中前場球員個個發揮水準以下，隱形的隱形，被圍搶的被圍搶，實在令人疑惑。

其實今仗狀況與英足盃四強一役雙方對碰，以及歐聯四強車路士對皇家馬德里的情況類似。杜曹麾下的車路士後場猜傳穩健，經常可以透過俐落的傳送化解對方的高位迫搶。反之，對方強調高位迫搶就令己方的防線容易出現空位，車路士的三箭頭速度極高，儘管迪姆華拿的把握力強差人意，但他勤力的走動經常為自己或隊友創造出空位，兩場四強都展現過，今仗上半場開賽早段亦已經三番四次成功製造埋門機會。

藍戰士所入一球就是典範之作，門將艾度亞文迪開大腳，芝維爾one touch交予美臣蒙特，後者交出妙極直線予入楔的夏維斯。其時曼城整條防線已被扯出中線附近，甚至要左閘辛真高包入中路回防追波，就可見車路士的破解高位迫搶的威力以及哥迪奧拿的失算。

易邊再戰曼城雖然盡力提速，但其時車路士已經變成5-4-1陣式退守中後場，令藍月處境極為尷尬。而更尷尬是藍月的第二個調動，竟然是用老將費蘭甸奴換入貝拿度施華，嘗試修正中場缺乏控制力的問題。而當迪布尼傷出下，曼城重回季中一段連勝走勢常規陣容，不過卻只能祭出大腳傳中，雜亂無章，在車路士出色的防守下更能人感到絕望。

為甚麼要排出一個在八強對多蒙特，四強對巴黎聖日早門都未出現過的陣容出戰？為甚麼要讓16強之後就未曾踢過正選的史達寧任正選？為甚麼要排出如此進取陣式，完全放棄相對具攔截能力的費蘭甸奴及洛迪卡斯簡迪？為甚麼要到決賽才作這樣大膽的嘗試？一整季，所有人讚頌哥迪奧拿的改變，令曼城變得更為穩健且強大，一場，就讓一切被摧毀。只有哥迪奧拿知道答案，而他說這是他認為最好的選擇。

文：亨少

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