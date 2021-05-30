車路士主帥杜曹周六成功捧走歐聯錦標，一換東家，即一吐去年帶領巴黎聖日耳門（PSG）入決賽飲恨的烏氣。完場後的他表現興奮，與球員擊掌及擁抱，返回更衣室更馬上開香檳噴向一班為他立下汗馬功勞的職球員慶祝。當被問到今場有何取勝秘訣，這位極大可能季後獲續約的德籍主帥，就稱自己已感受離歐聯獎盃越來越近，堅信球隊可以打倒強大的敵人來實現夢想。

比賽過程中，杜曹在場邊已異常激動，不斷揮手鼓動場內的車路士球迷，要他們的打氣聲再大一點。比賽鳴哨後，他安慰完敵軍主帥哥迪奧拿，就即走入場內與球員們逐一擁抱慶祝，亦接受了記者的訪問。

「能與每個人（車路士職球員）一同分享這座獎盃太美妙，我們做到了。Wow，我不知道該如何感受......」這位今季季中才任教球隊的主帥續說：「我很榮幸可以第二次來到決賽，感受很不一樣，我某程度覺得......離這座獎盃已越來越近，球員們都下定決心要贏下它，堅決要成為阻繞曼城的最大障礙，我們鼓勵大家都要抬起腳和踏出這一步，踢得更勇敢和創造更多危險的反擊。」

對於杜曹的成就，坐在直播室觀賞比賽的曼聯名宿里奧費迪南就如此讚賞他：「杜曹在中途接手然後所做到的一切，簡直就像魔術師。他來到這個國家，今季3次和哥迪奧拿交手都勝出......」至於在旁的車路士名將祖高爾，也肯定杜曹的價值：「我認為杜曹是足球界最聰明的年青教練之一，他將會在隊史偉大領隊一欄留下名字。」

杜曹賽後走入更衣室，即開香檳噴向裏面正在等待他回來的職球員，全場一片歡呼，就連一眾今場沒份上陣的後備球員如基奧特、葛特蘇馬及韋利卡巴尼路等，也一樣活躍地跳舞慶祝。賽後有傳杜曹將獲球會延長多一年合約，留下領軍至2023年，他也這樣回應：「也許我現在有一份新合約了，但不敢100%肯定，總經理和我說了一些話，我在球場上也和老闆（阿巴莫域治）談過，這是我們第一次見面，我們之後再說，但可以向他保證，我會保持對錦標的飢渴感，還想要下一個冠軍。」

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