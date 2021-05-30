車路士周三在葡萄牙捧起歐聯錦標，老闆阿巴莫域治難得親身到場，與球員一同享受了捧盃的興奮一刻，還是首次和他季中所聘請的領隊杜曹見面。想起季前所投資的2.22億鎊沒有付諸流水，能以球會最高榮譽的歐聯作結，或許要感激對方。

自2018年起，因俄羅斯和英格蘭的政治糾紛，阿巴莫域治就未有再去史丹福橋觀賞車路士比賽，甚至無法入境英國。兩年前，車仔在阿塞拜疆的巴庫捧起歐霸盃，這位俄國油王當時也有來臨現場見證自己的球隊捧盃，而這次歐聯決賽再入場，又再目睹球隊封王，認真好腳頭。

事實上，不論是曼城或車路士捧盃，都等同金元足球的勝利，但說到用錢造冠，阿巴莫域治確實是在球壇奉行這種政策的始祖。從2003年入主至今，花了總計20億鎊，現時已收穫了5座英超冠軍及2座歐聯錦標，還有1座歐霸盃、5座英足盃及3座英聯盃。賽後，在直播室評述、當年也是他花錢購入的車仔名將祖高爾也表示：「球會聘請領隊，然後再解僱他們，但自從阿巴莫域治入主後，這個國家同期沒有其他球會，可以贏得比他更多的錦標。」

杜曹坦言這是第一次和油王碰面，但後者或要替自己當機立斷在1月換帥，以杜曹代替林柏特掌軍，才能成功將歐聯摘下。季前2.22億鎊的投資，在決賽由這筆花費中以7,200萬鎊變身最貴標王、至杜曹接手後才踢出水準的夏維斯一箭定江山，某程度上也得到了回報。

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