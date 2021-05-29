港超聯球會冠忠南區今晚公佈，已與港隊前鋒夏志明續約，新球季續讓「子彈」繼續在南區起飛。

有「子彈」之稱的夏志明於2015年加盟冠忠南區後，上陣場數已經超過120場，攻入超過40球。今季表現更進一步，上陣19場入13球，射手榜排第3位。南區早前向球員表示來季將繼續參加港超聯後，今晚在球會社交平台公佈已與夏志明續約的消息，惟未有透露續約年期。

南區周日在港超聯護級組最後一輪對晉峰前夕，官宣與夏志明續約的消息，而南區指這位土產前鋒全場不斷走動，擁有永不放棄的精神，令他成為球會標誌性球員之一。即使曾有其球隊向其招手，但他沒有動搖對南區的信念，而南區今季經歷艱難時刻，「子彈」季內能夠挺身而出，個人在聯賽攻入12球，為季內本地首席射手。正處重組期的南區今季在港超聯經過兩賽事排第5位，目前在護級組錄得1勝1和，周日對晉峰能夠全取3分便可保以第5名完成今季聯賽。

對於與南區續約，現年28歲的「子彈」表示高興，並希望球隊周日在護級組最後一戰能夠擊敗晉峰，提升贏得護級組冠軍機會。不過夏志明因隨港隊前往巴林出戰世界盃外圍賽而不能在煞科戰對晉峰上陣，他希望在世盃外爭取上陣機會，以求助港隊在餘下三場力爭佳績。

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