曼城首次打入歐聯決賽但以0:1受挫車路士，未能成為三冠王，哥迪奧拿出任曼城領隊以來首度在盃賽決賽落敗，執教生涯則是繼2010/11球季的西班牙盃後僅第二次在盃賽決賽敗陣，無緣第三度在歐聯捧盃，今季哥帥更三次被車路士主帥杜曹打敗，後者儼然成為了哥帥的剋星。

哥迪奧拿執教生涯中，曾帶領巴塞隆拿贏得2008/08以及2010/11球季兩屆歐聯冠軍，而他自2016年出任曼城領隊以來，今季終於首次帶領球隊殺入歐聯決賽，惟球隊雖贏得英超和英格蘭聯賽盃兩項錦標，卻逃不過近20年歐聯決賽「新丁」未能封王的魔咒。

曼城今季在英格蘭足總盃四強被由杜曹領軍的車路士淘汰，聯賽亦於主場被車仔反勝2:1而3分全失，連同周六的歐聯決賽，哥帥今季三次成為了杜曹的手下敗將。

29/05/2021 歐聯決賽（中立場） 曼城 0:1 車路

夏維斯於42分鐘接應美臣蒙特直傳，單刀推過出迎的曼城門將艾達臣摩拉斯射入空門為車路士奠勝。曼城下半場中段有奇雲迪布尼傷出，雖然換入加比爾捷西斯及阿古路加強攻力仍未能平反敗局。

08/05/2021 英超 曼城 1:2 車路士

曼城憑史達寧的入球在44分鐘領先，上半場補時阿古路主射12宴客未能拉開比數。車路士下半場由薛耶治追平後雖然兩度食「詐糊」，但最終由馬高斯阿朗素在補時的入球反勝曼城2:1。

17/04/2021 英足盃四強（中立場） 車路士 1:0 曼城

車路士上半場初段有薛耶治入球因越位在先而無效，曼城換邊後不久即有奇雲迪布尼傷出。55分鐘，薛耶治便接應突破越位的迪姆華拿傳送後成功破網，為車仔一箭定江山。

-----------------------------

想財富增值 就真係要眉精眼企

想財富增值就梗係要樣樣計到盡，即使係借貸時嘅回贈，都要攞盡最大着數！喺2021年4月1日至2021年6月30日期間首次提取貸款，可即場獲獎賞現金高達港幣$5,000▲！

利用轉數快，足不出戶就完成手續，仲可以實現貸款瞬間過數^，星期日都照批★！。

立即申請：https://bit.ly/2UlZfUU

推廣期由2021年4月1日至2021年6月30日(包括首尾兩天)

須受條款及細則約束，詳情留意邦民日本財務(香港)網頁。

忠告：借錢梗要還，咪俾錢中介

放債人牌照號碼：1328/2020

查詢及投訴熱線：3199 1199

-----------------------------

蘋果App大升級 更簡潔更就手！了解更多（立即下載體驗）

-----------------------------

《體蘋果》陪你睇波講波