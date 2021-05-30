年度第二個大滿貫賽的法國網球公開賽周日開鑼，女單第2種籽的日本球手大坂直美迎戰羅馬尼亞球手柏積西嘉瑪莉亞，最終大坂直美花了1小時47分就以6:4、7:6（7:4）淘汰對手晉級次圈，下一輪將會對陣另一位羅馬尼亞球手安娜寶丹。

開賽早段大坂直美入局明顯較對手快，並且於第2盤就成功破發，只不過隨後瑪莉亞的表現有所改善，一度追至盤數4:5，惟隨後大坂直美再次破發，以6:4率先取下首盤。大坂直美在第二盤與瑪莉亞鬥得難分難解，二人皆力保自己首五個發球局，不過今仗第一發球得分率高達89%的大坂直美，在第12盤二人打至「刁時」，但仍然被瑪莉亞艱辛保住發球局，雙方打至6:6要以決勝局分勝負，最終大坂直美在「搶七」以細分7:4擊敗對手。

此前表明拒絕出席任何記者會的大坂直美，賽後終於有在場邊接受訪問，更表達了自己勝利的感受：「我真的很高興勝出，這裏是一個美麗的球場，希望我可以保持贏下去。」當被問到自己會如何改善在紅土場上的表現時，大坂回答：「這是一項進行當中的工作，希望我可以越打越好。」

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