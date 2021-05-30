車路士上一次在2012年贏得歐聯冠軍時，尼高路簡迪效力的布羅尼剛由法乙降班至法丙，不過，其職業生涯近年穩步上揚，由2016年協助李斯特城奇蹟贏得英超開始，至周六的歐聯決賽助車路士擊敗曼城封王並當選最佳球員，五年來贏盡多個大賽錦標，今夏歐洲國家盃將是這名法國國腳的下一個目標。

30歲的簡迪於2013年加盟卡昂，2014/15球季幫助球隊升上法甲後轉投李斯特城，加盟首季李城即首奪英超冠軍。簡迪在2016/17球季加盟車路士，車仔亦隨即贏得該季聯賽錦標。2017年在車仔贏得英格蘭足總盃的簡迪，2018年協助法國奪得世界盃冠軍，2019年則助車仔贏得歐霸盃。今季，他不但幫助車仔再捧歐聯，個人更在歐聯淘汰賽四度當選最佳球員（MOTM），包括兩回合4強以及決賽，絕對是車仔封王的功臣。

不過，為人低調而念舊、在歐聯4強淘汰皇家馬德里後，仍然駕駛他於2015年來到英格蘭後購買的Mini Cooper離開史丹福橋的簡迪繼續怕醜，繼2018年世界盃後再次在頒獎禮上不敢親吻獎盃。2018年俄羅斯世界盃，法國奪冠後大部份隊員在頒獎禮上由球員通道步出後都有親吻獎盃以示慶祝，但簡迪沒有這樣做，只以手輕觸獎盃。周六歐聯決賽後，車路士領隊杜曹及一眾隊員亦在頒獎禮上親吻獎盃，惟簡迪例外地只用雙手觸碰了獎盃一下，表現依然靦腆。

2016年上屆歐國盃，法國打入了決賽但在加時後以0:1受挫葡萄牙。今屆歐國盃，法國會在6月23日的F組最後一輪分組賽與葡萄牙狹路相逢，另外兩場分組賽為6月15日對德國以及6月19日對匈牙利。

簡迪五年來贏得的大賽錦標

李斯特城︰

英超 2015/16

車路士︰

英超 2016/17

英足盃 2017/18

歐霸盃 2018/19

歐聯 2020/21

法國國家隊︰

世界盃 2018

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