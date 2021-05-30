車路士周六在歐聯決賽，以1:0擊敗曼城捧盃，入球功臣夏維斯賽後在場邊接受直播訪問時，更得意忘形於鏡頭前「爆粗」，事後要透過社交網社道歉。

夏維斯今季以破車路士球會紀錄的8,900萬鎊（約9.8億港元）身價，由利華古遜加盟。這位德國中場轉會後初期表現未如理想，至近期才漸見起色，藍戰士今仗更靠他在上半場一箭定江山，繼12年後再度贏得歐聯錦標。夏維斯賽後在場邊接受BT體育訪問，當記者問他這個入球是否已掃走了身價標籤為他帶來的壓力時，這位21歲小將竟然興奮得在直播鏡頭前爆粗：「老實說，我無X理會這些事情，我們贏X了歐聯冠軍啊！」站在旁的隊友艾斯派古達不禁失笑及捉着夏維斯，記者亦鎮地向觀眾道歉。夏維斯本人事後亦透過Twitter網站就失言道歉：「我為說了粗言穢語道歉。#歐聯決賽 你懂的……」

夏維斯於歐聯取得的首個入球，便是在決賽的致勝球，難怪他會如此興奮。「我不知道說甚麼好，我真的不知道，我等了很久。我等了這一刻15年，它終亦來臨了。」

身為隊長的艾斯派古達亦大讚夏維斯。「今季波折重重，這是他應得的。這小子會成為超級巨星。他已經是了。他為我們贏得了歐聯冠軍。」

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