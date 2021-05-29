【本報訊】東方龍獅與滿貫上周六晚在修頓室內場合演慈善賽，本地球迷苦候逾年，終能再次入場觀賽，1,000張門票全部售罄。雖然球員要戴着口罩比賽，但兩隊今場鬥得激烈，最終東方以70:69險勝，為球迷送上精采球賽。

自從2019年7月的甲一總決賽後，再次有甲一球隊在修頓公開獻技，在入座限制下亦有1,000名球迷入場觀賽，炒熱全場氣氛。兩軍甫開賽較為慢熱，滿貫憑葉俊傑、歐陽維江和蔡再懃入楔搶分，東方在第二節開始發力，傷癒復出的楊睿騏內外開弓，身高2米08的長人卜聿揚在禁區盡佔優勢，加上梁嘉顯在外線多次建功，助藍軍打出一波14:0的攻勢，東方半場領先38:30。

蔡再懃：復賽不一定要打疫苗

滿貫易邊後發力狂追，惜蔡再懃最後2.5秒殺入禁區遭封阻，歐陽維江最後一擊也未竟全功，綠軍最終以69:70惜敗。攻入全隊最高18分的蔡再懃，自去年元旦盃後首次在港公開作賽，他賽後坦承想念有球迷入場打氣的日子，但直言戴着口罩令體能下跌得快，也難將節奏推快，「我們體能下降得很快，除非你把口罩拉下來，否則要用力呼吸，跟以往差得遠。」

阿懃續指，希望籃總可參考這場慈善賽，例如在球員比賽前接受驗測，加上實施人流管制，讓甲一可在室內場復辦，「球員戴口罩滿場跑真的很辛苦，但希望籃總可想辦法，比賽球員要做檢測，相信不一定要打疫苗才可復賽。」他期望政府可適度放寬口罩令，令甲一重啟，也讓球迷可入場觀賽，「我們打得好，球迷也會入場支持香港籃球。」