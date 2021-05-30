車路士周六以1:0小勝曼城，第二次贏得歐聯冠軍，中場尼高路簡迪再次當選賽事最佳球員（Man of the Match），英國《每日郵報》亦給予他全場最高的8.5分。至於在四強兩回合均有出色表現的曼城翼鋒馬列斯，今仗演出明顯走樣，只獲5.5分評價。
車路士（3-4-2-1）：
艾迪亞文迪：7分
上周對阿士東維拉時肋骨受傷，半場被調離場的艾迪亞文迪，成功克服傷患在今仗上陣把關。他在上半場初段，曾封出了史達寧的窄角度後踭射門。
艾斯派古達：7分
憑着出色的組織力，令車路士的後防空間大幅收窄，讓曼城進攻球員難越雷池半步。
堤亞高施華：7分
面對曼城靈活及高速的進攻球員，完全不落下風，但在上半場末段受傷，被迫退下火線。
魯迪格：8分
上半場成功攔截菲爾科頓在禁區內的射門，令曼城錯失先開紀錄的黃金機會。他在下半場一次攔截，更撞傷了曼城中場奇雲迪布尼，令對方無法繼續比賽。
列斯占士；7.5分
表現越來越成熟，成功箝制曼城翼鋒史達寧，證明自己有資格入選英格蘭歐國盃初選大軍名單。
佐真奴費路：6.5分
雖然表現未如其他隊友般耀眼，但佐真奴費路在中場的傳球成功率極高，亦成功堵塞曼城的傳球路線。
尼高路簡迪：8.5分
不斷在中場破壞對方的組織，包括在下半場六分鐘內，先後阻止了菲爾科頓及奇雲迪布尼發動的攻勢。
芝維爾：7分
在左路走上走落助攻助守，成功凍結在四強對巴黎聖日耳門時，兩回合入了三球的曼城翼鋒馬列斯。
美臣蒙特：8分
全場走位非常靈活，並藉着曼城中場缺少了費蘭甸奴，以一個直線傳送劏穿藍月防線，造就夏維斯單刀建功。
夏維斯：8分
季尾表現漸入佳境的夏維斯，在上半場末段接應美臣蒙特的妙傳，冷靜避過出迎的曼城門將艾達臣摩拉斯，輕鬆射入致勝一球。
迪姆華拿：7
一如今季大部份時間，浪費了不少埋門機會，但他的走位成功扯開了曼城防線，令夏維斯取得單刀入球機會。
後備球員
安達斯基斯坦臣：6.5分（39分鐘入替堤亞高施華）
基斯甸普列錫：6分（66分鐘入替迪姆華拿）
高華錫：沒有評分（80分鐘入替美臣蒙特）
曼城（4-3-3）
艾達臣摩拉斯：6分
早段藉着長傳為車路士後防構成一定威脅。後防隊友失位，令他迫於無奈要棄關出迎，但卻被夏維斯扭過，只能望着對方把皮球送入空門。
基爾獲加：6分
在右路積極嘗試上前協助進攻，但卻多次失位，置曼城於險境。
史東斯：5.5分
表現慌失失，未能保持今季的高水準演出。曼城因為兩名中堅失位而令夏維斯有機可乘，史東斯責無旁貸。
魯賓戴亞斯：5.5分
看來有點緊張，表現遠遜其最佳水準。面對車路士的中場反搶，曼城有點措手不及，魯賓戴亞斯更不時有不知應該追截哪位球員的情況。
辛真高：5.5分
在失球前本來踢得越來越好，但在車路士打破僵局的攻勢中，若他能加快腳步從夏維斯的右方堵截，或許能破壞對方的埋門機會。
貝拿度施華：6分
在中場非常努力搶截，但效果並不顯著。曼城下半場中段變陣，由費蘭甸奴入替。
根度簡：6分
身為曼城今季入球最多球員的根度簡，今仗被安排墮後擔任防守中場，但成功搶截的次數不多，未能好好掩護防線。
菲爾科頓：7分
曼城陣中最有威脅的一員，上半場有一次近距離射門被封走，之後亦非常活躍，可惜未能為藍月平反敗局。
馬列斯：5.5分
全長表現沉寂，在右路完全沒有建樹，未能為基爾獲加創造空位後上助攻，在防守上的貢獻亦不太。
奇雲迪布尼：6分
以「假9」上陣的奇雲迪布尼，在中場的空間有間。下半場跟魯迪格相撞後眼部受傷，被調離場。
史達寧：6.5分
對上三個月漸漸失寵的史達寧，今仗意外獲得正選上陣機會。他在左路非常努力，但在欠缺隊友支援下，未有太大作為。
後備球員
加比爾捷西斯：6.5分（60分鐘入替奇雲迪布尼）
費蘭甸奴：6.5分（64分鐘入貝拿度施華）
阿古路：沒有評分（77分鐘入替史達寧）
註：評分以10分為滿
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