車路士中場尼高路簡迪周六在歐聯決賽再有突出表現，繼對皇家馬德里的兩回合歐聯4強後再膺最佳球員（MOTM），他在賽後表示感到開心和自豪，並把球隊成功捧盃歸功於今年1月代替林柏特出任領隊的新帥杜曹。

簡迪賽後接受RMC Sport訪問時說︰「很驚喜，這是在球季當中經歷了那麼多的困難後努力的成果。最佳球員獎是次要的，最重要是整個團隊的努力。這是自豪和喜悅的，我們力戰打入決賽，今日我們陷入苦戰，我們力戰至最後並取得回報。」他把車路士贏取歐聯冠軍歸功於杜曹︰「這是因為一位新主帥的到來，戰術的改變和很多的努力。」

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