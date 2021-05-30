老牌球會愉園上季重返本地頂級聯賽後，連續兩季在聯賽榜排包尾，季內還傳出持續拖欠職球員薪酬，而總監兼暫代教練潘文迪今晚上領軍在港超聯護級組最後一輪賽事，以3:3逼和標準流浪後承認球會有欠薪，並表示希望可在球員合約屆滿前解決。

愉園在連續兩季受疫情影響的港超聯都包尾，但今季有13分，比上季的1分已有進步，另外，亦有份出戰菁英盃決賽，惟上季至今不斷傳出球會拖欠職球員數個月薪酬，而愉園總監潘文迪今晚賽後總結季內表現時表示開季不錯，但季內發生好多事情，總結是滿意整體表現。

傳媒追問所謂的發生好多事情，是否指愉園欠薪問題，潘文迪回應此傳聞大家應該也知道：「華人與外援的合約到6月底，現時正在處理所有事情，應該都會可能在合約前解決，希望可以解決到。」由陳志實擔任愉園足球部主任的愉園，季中曾因拖欠保險費而遭足總紀律小組判罰停賽，及後繳付所欠保費，且上訴得值而逃過被罰，但拖欠球員薪酬問題一直未有解決，有傳勞工署已曾就欠薪立案，並進行調查。

潘文迪補充，所指的發生很多事情，還包括復賽後主教練鮑家耀及球員林衍廷因紀律問題而遭足總重罰停賽，這些都影響球隊運作：「每到季尾都有很多球員去留消息，而球會正問老闆(陳志實)的意向，始終合約未完，老闆亦未覆實，而球會嘗試希望可以繼續，足總已問球會來季是否參賽的意向，相信不會太耐時間，有消息會盡快公佈。」

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