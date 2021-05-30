周六NBA球隊爵士證實，球隊一代名將中鋒馬克伊頓（Mark Eaton）不幸離世，終年64歲。

伊頓於82至93年間效力爵士，擁有7呎4吋身高的他一直為禁區霸王，職業生涯完成3,064次封阻，在聯盟歷史上排第四。伊頓曾在84、85、87及88年贏得封阻王名銜，84/85球季他單季交出456次封阻，仍然是史上單季最多封阻的紀錄。生涯中伊頓於85及89年贏得兩次最佳防守球員，並在89年入選全明星，而其所身穿的53號球衣亦已獲爵士榮休。

退休後伊頓曾經做過作家及演說家，據猶他州薩米特縣警方指，伊頓上周五晚單獨駕駛單車，在晚上8時半左右被人發現在街上暈倒，其後送往醫院急救，惜搶救無效，據悉警方暫時認為伊頓的死因無可疑。而爵士對伊頓的離世感到悲痛，並向伊頓的家人朋友送上深切慰問，爵士上下亦會非常懷念伊頓。

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