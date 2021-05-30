周日港超聯正式煞科，升班馬晉峰在旺角大球場憑兩位東方借將鄭璟昊和茹子楠下半場各建一功，以2:1反勝冠忠南區，後者驚險保住護級組冠軍，但未能「守住」會長兼足總副主席黃良柏的20萬獎金。今仗為懲教署助理署長吳超覺最後一次在港超聯擔任球證。

今仗南區僅有六名後備球員，當中兩人為守門員；晉峰則在傷停影響下，只有佐敦布朗和艾拔簡勞兩名外援，主教練艾斯達維亦停賽，只可於觀眾席觀戰。南區在開賽初段就有入球機會，但史提芬彭利拿主射12碼不中目標；戰至20分鐘，南區終於由隊長佐佐木周門前接應積施利傳中射入，半場領先1:0。

易邊再戰，晉峰在51分鐘由鄭璟昊建功追成1:1。賽事漸見火藥味，晉峰在65分鐘一次快攻得手，茹子楠壓贏同為東方借將的唐道碧後扭過復出的謝德謙射入空門，為晉峰以2:1反超前。完場前5分鐘，兩隊在晉峰龍門底線再有衝突，最後一次執法的吳超覺向川瀨浩太及曾仲楠出示紅牌，告別戰集齊吹罰12碼、出示黃牌和紅牌。

晉峰最終亦守到最後，在這場有1,009名球迷入場的港超聯煞科戰以2:1擊敗南區，最終排在護級組第三位；同日流浪和波，南區保住護級組冠軍，但20萬獎金歸同日和波的流浪所有。

由東方外借到晉峰的鄭璟昊賽後表示，季後與東方合約將完結，疫情下不強求來季續戰港超聯，他說：「沒有去想（找球會落班），大家都知現在球圈情況，看情況吧。」在晉峰一季外借生涯，以一個入球和勝仗作結，他表示：「晉峰是兄弟波，老實說是打士氣。」季初他曾指為了陪茹子楠才加盟晉峰，完成球季後他表示：「我是說真的，我當時連晉峰其他球員都不認識，所以過來照顧茹子，怕他沒有人提點。很開心茹子最後也取得一個入球，完了兩循環後，我跟他說一定要在最後三場取得入球，不然就會白廢一整季，很高興最後他踢得好，取得入球，我比他更高興。」

今仗執法球證為懲教署助理署長吳超覺，是這位45歲的國際球證「掛哨」前最後一次執法，賽後他主動走近看台跟球迷道別，其家人及朋友亦在場支持，吳超覺眼泛淚光向親友及球迷致謝。多年前在社交平台有一個揶揄吳超覺執法水平的專頁名為「我愛吳超覺」，今仗賽後不少球迷高叫「我愛吳超覺」，亦有球迷大叫「估唔到我都有支持吳超覺一日」及「我未X夠你呀」。

吳超覺算是香港名哨，當然不乏爭議事件，包括2017年英超亞洲盃被當時的水晶宮領隊法蘭迪保亞批評執法水平，今季亦在三月理文對南區的比賽中，紅牌驅逐南區門將謝德謙一事惹爭議。

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