歷史性首次打入歐聯決賽的曼城，周六以0:1不敵車路士後又與歐聯冠軍擦身而過。根據統計，過去24年來包括曼城在內，一共在8支球隊首次躋身歐聯決賽，可惜全數無法捧走冠軍獎盃。即使領隊哥迪奧拿對上兩次入歐聯決賽皆取勝，可惜仍然無法打破這個歐聯決賽新丁的魔咒。

對上兩個球季，首次打入歐聯決賽的球隊為巴黎聖日耳門（PSG）及熱刺，不過兩隊分別不敵拜仁慕尼黑以及利物浦。在隨後的24年，而07/08的車路士、05/06的阿仙奴、03/04的摩納哥、01/02的利華古遜以及99/00的華倫西亞，也是首次打入決賽但無緣冠軍的球隊。上一支首次打入決賽就成功奪冠的球隊，已經要追溯到96/97球季的多蒙特，當時「蜜蜂兵團」以3:1擊敗祖雲達斯封王。

哥迪奧拿此前在帶領巴塞隆拿的時期，就曾經在08/09及10/11球季帶領球隊在歐聯封王，可惜自從離開巴塞之後就一直未有再嘗歐聯冠軍的滋味，這次歷史性首度帶領曼城闖入歐聯決賽，惟最終仍然無法結束近24年歐聯新丁無緣冠軍的紀錄。

近24年歐聯決賽新丁戰績

20/21

曼城0:1負車路士

19/20

巴黎聖日耳門0:1負拜仁慕尼黑

18/19

熱刺0:2負利物浦

07/08

車路士1:1（互射12碼5:6）負曼聯

05/06

阿仙奴1:2負巴塞隆拿

03/04

摩納哥0:3負波圖

01/02

利華古遜1:2負皇家馬德里

99/00

華倫西亞0:3負皇家馬德里

96/97

多蒙特3:1勝祖雲達斯

資料來源：uefa.com

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