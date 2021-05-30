米曹（Donovan Mitchell）周六攻入29分，包括在第四節有10分進賬，協助爵士作客以121:111擊敗灰熊，於NBA季後賽西岸首圈，場數反超前2:1。

爵士今仗共有六名球員得分達到雙位數，控球後衞干尼（Mike Conley）面對母會未有手軟，射入個人季賽後賽新高的7個三分球，全場得到27分並有8次助攻。中鋒高拔（Rudy Gobert）有15分、14個籃板球及4次封截，B保丹奴域（Bojan Bogdanovic）與常規賽「最佳第六人」卡拉臣（Jordan Clarkson）亦各有15分進賬。

灰熊方面，在首兩回合光芒四射的摩蘭（Ja Morant）今仗繼續有好表現，貢獻了28分及7助攻，D布祿克斯（Dillon Brooks）也有27分收穫。事實上，D布祿克斯在第四節一開始便連取6分，協助灰熊打出一段13:2的攻勢。摩蘭在完場前5分鐘射入兩個罰球，更為灰熊取得107:105的領先優勢。不過，爵士隨即在米曹帶領下打出一段14:2的攻勢，再次拉開戰局，最終以121:111勝出，在首戰意外落敗後連贏兩場，總比數反前2:1。第四回合賽事將於周一上演，並會繼續由灰熊主場。

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