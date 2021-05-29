男子板球發展成熟，有部份職業聯賽規模龐大，商業價值甚至堪比英超，但近年國際女子板球發展甚佳，去年又首辦女子邀請賽，足見女板勢力抬頭。

據統計，板球在全球有逾20億球迷，為全球第二最受歡迎的球類運動，僅次於足球。板球源於英格蘭，故在英國及澳洲、新西蘭、印度等英聯邦國家尤其盛行，甚至有舉辦職業聯賽，當中又以印度板球超級聯賽（IPL）最具規模。IPL 2008年始成立，但板球在印度堪稱國民運動，加上當地人口龐大，令聯賽迅速發展。有印度傳媒曾以25.5億美元天價簽下IPL的5年全球轉播權，據報8支IPL球隊商業價值高達61.9億美元，其吸金能力猶勝英超、西甲等足球聯賽。

相比男子，女子板球發展相對落後，礙於南亞國家多信奉伊斯蘭教，女性難以接觸板球，即使在英國及澳洲等地，亦是近十多年才成立半職業的女子聯賽。另以港隊為例，男隊早在上世紀60年代已涉足國際賽，近年亦多次殺入T20（20回合制）世界賽決賽周，世界排名曾高踞第11名；女子板球則要待2004年才首次有代表隊外出作賽。

為推廣女子板球，去年有組織招攬世界好手，舉辦首個女子板球邀請賽，Kary亦獲邀出戰，明年賽事更會移師香港舉行，有助在港推廣板球運動。