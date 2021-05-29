周六英冠升班附加賽決賽，賓福特與史雲斯於溫布萊球場爭逐最後一席升班席位。結果這場價值1.8億英鎊（約19億港元）的決鬥，最終賓福特靠射手艾雲東尼及馬干特斯上半場20分鐘連下兩城，以2:0勇挫最後只得10人應戰的史雲斯，隊史首次升上英超。

上季賓福特同樣有份出戰升班附加賽決賽，但最終不敵富咸與英超緣慳一面，而過去球隊4次於升班附加賽決賽輸波，亦是英冠球隊中最多。不過今仗球隊懶理魔咒，開波10分鐘就博得12碼，今季為球隊射入30球的艾雲東尼操刀一射中鵠先開紀錄。僅10分鐘後另一位前鋒馬干特斯接應隊友傳中尾柱撞射破網拉開比數。

易邊再戰史雲斯雖然積極反撲，不過未有製造太多威脅埋門，65分鐘中場積富頓一次極為肉酸的從後攔截被球證直接紅牌逐離場，多踢一人之下賓福特保住優勢，以2:0擊敗對手取得最後一個升班席位，來季將身與諾域治及屈福特一同征戰英超。

今次升班，將是賓福特自46/47球季後，事隔74年後再次重返英格蘭頂級聯賽。而據英國傳媒估計，升班後的獎金及轉播費用分成，即使一季後成為升降機再降班英冠所繼續得到的分成，保守估計將達1.8億英鎊，將對球隊發展有莫大幫助。

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