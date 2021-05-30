今季結束後將離開曼城的射手阿古路，周六在歐聯決賽最後13分鐘後備入替史達寧，但他未能為當時已落後的曼城扭轉形勢，球隊最終以0:1不敵車路士，與歐聯冠軍擦身而過，告別10年藍月生涯的阿古路賽後流下英雄淚。

阿古路2011/12球季由馬德里體育會加盟曼城，今季結束後會約滿離隊，他效力藍月10年以來贏得12個重要冠軍，包括五度在英超封王，惟無緣捧起歐聯冠軍盃。32歲的這名阿根廷射手周六第390場為曼城上陣雖然沒有入球進賬，但各項賽事射入了260球的他仍然是隊史入球最多球員，而他在英超亦以184個入球排在歷史射手榜第四位，前三位是舒利亞（208球）、朗尼（208球）和高爾（187球）。

告別曼城的阿古路並不會放棄在掛靴前高舉歐聯冠軍盃的希望，尤其是他很大機會加盟巴塞隆拿。據報道，阿古路將會轉投巴塞隆拿，與阿根廷國家隊隊友美斯在魯營聚首。由於傷患影響，阿古路只曾為曼城在英超正選上陣七場。

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