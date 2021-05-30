標準流浪今晚港超聯護級組煞科戰三度領最終被愉園追成3:3，以第6名完成聯賽，奪得20萬元護級組特別獎金，流浪教練賴嘉輝賽後透露，球隊除獲特別獎金，會長莫耀強亦加碼，球員可瓜分逾40萬元獎金作獎勵。

流浪在小西灣運動場357名球迷面前對愉園，開賽8分鐘便由林學曦在禁區內無人看管下控定射成1:0。愉園中場米基爾在33分鐘於禁區頂主射罰球被流浪守門員奧利斯拍出底線，但愉園之後接應角球攻勢，由中堅葉卓文門前頂入追成1:1，兩隊亦以此比數完半場。

流浪在49分鐘由林嘉緯傳交亞加斯圖頂入而再領先，不過，愉園在54分鐘由查理史葛右路開出罰球，盧斯安奴頂入成2:2。流浪前鋒林學曦在63分鐘禁區內接應長傳第一時間射成3:2。69分鐘，流浪中場林嘉緯傳予入楔禁區的祖連奴施射被愉園守門員屠俊翹封位擋出。

愉園後備上陣的前鋒朱偉鈞戰至80分鐘在禁區頂控定施射，皮球右下角入網，愉園追至3:3，兩隊握手言和；雖然南區與流浪同樣17戰16分，但對賽戰績不及流浪，流浪贏得由南區會長兼足總副主席黃良柏私人贊助的20萬元護級組特別獎金。愉園17戰13分包尾完成球季。

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