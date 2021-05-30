哥迪奧拿排怪陣，曼城最終在歐聯決賽以0:1不敵車路士錯失冠軍，受盡千夫所指。nowTV評述員鄭兆聰認為，哥迪奧拿需為輸波負上很大壓任，他對球員有信心，但實際情況與他想像有很大出入。

鄭兆聰認為，哥迪奧拿希望加強控球，但結果技術球員盡出，反而在中場失勢，他說：「哥迪奧拿賽前對球員很有信心，曼城去到季尾，士氣很高。他很了解車路士的踢法，希望用一個進攻和用球能力最高的人腳出戰，但結果與他想像相反，車路士在上半場控球反而更好。盡派好技術球員不代表控球多，足球是講平衡的，派遺11個前鋒落場，是否就會入球？」

鄭兆聰指，曼城今仗落敗，哥迪奧拿要負上很大責任，「大家賽前都看好曼城，今仗哥迪奧拿排陣很關鍵，根度簡是曼城今季首席射手，竟然安排他踢防中。全季費蘭甸奴和洛迪卡斯簡迪同時缺陣的球賽不多，憑甚麼理論今仗正選不派正宗防中？」他認為，哥迪奧拿無疑是世界級教練，但他的犯錯令曼城近年失落一、兩個冠軍。

車路士在不被看好下奪冠，鄭兆聰認為有四大原因，他說：「一是沒有壓力，二是經過足總盃對李斯特城一仗，杜曹知道如何排陣，三要多謝曼城的排陣，四是突然出現的單刀機會，以車路士球員的把握力，上半場有形勢下也難取得入球。」他又認為，車路士陣容年輕，若杜曹調教得宜，將大有前途。

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