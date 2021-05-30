隨着英超球會車路士擊敗曼城贏得歐聯冠軍，2020/21球季亦正式曲終人散。上季歐洲球壇捲起紅潮，包拾拜仁慕尼黑贏得歐聯及利物浦首奪英超冠軍，今季則浮現藍海。

其中英倫球壇一片染藍，「藍月」曼城不但在英超重奪聯賽冠軍，在英聯盃亦擊敗熱刺成為「雙冠王」；至於「藍戰士」車路士雖然在英足盃敗給另一支穿上藍色球衣的奇兵李斯特城，但如今就勇挫曼城贏得歐聯冠軍，遺憾是「紅魔鬼」曼聯未能歐霸盃封王，使英超球隊未能完全統治歐洲球壇，但也進一步反映今年藍色勢力明顯威盡英倫及歐洲球壇。

其餘4大聯賽方面，意甲也是「藍潮」當道，藍黑軍團國際米蘭下半季亦成功反壓紅色代表AC米蘭，事隔11年重奪意甲冠軍，班霸祖雲達斯更要在最後一輪才力保前四認真失威。同樣失威的還有西甲雙雄皇家馬德里及巴塞隆拿，以及法甲法班霸巴黎聖日耳門，分別被馬德里體育會及里爾搶去聯賽錦標，傳統豪門之中就只得拜仁慕尼黑保住德甲冠軍。

事實上，傳統豪門今季戰績滑落主因疫情衝擊下莫財，又沒有如曼城、車路士般這些富豪班主支持，當中西甲雙雄今季幾乎沒有擴軍。最終引發皇馬、巴塞及祖記為首的傳統豪門期望另起爐灶，宣佈聯合了12間歐洲勁旅籌組歐超聯吸金，並及反抗歐洲足協多年來的剝削，惜最終在大批球迷、球員甚至政府反對之下，9間球會包括英超Big 6相繼退出，令這個在季尾引發球壇轟動的計劃，僅48小時就被逼暫時攔置。

歐洲球壇總結表

歐聯冠軍：車路士（英超）

歐聯神射手：10球 - 艾寧夏蘭特（多蒙特）

歐聯助攻王：6次 - 古亞達度（祖雲達斯）

歐霸冠軍：維拉利爾（西甲）

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英超冠軍：曼城

英超神射手：23球 - 哈利卡尼（熱刺）

英超助攻王：14次 - 哈利卡尼（熱刺）

英聯盃冠軍：曼城

英足盃冠軍：李斯特城

來屆歐聯資格：車路士、曼城、曼聯、利物浦

來屆歐霸資格：李斯特城、韋斯咸

來屆歐協聯資格：熱刺

降班：富咸、西布朗、錫菲聯

升班：諾域治、屈福特、賓福特

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意甲冠軍：國際米蘭

意甲神射手：29球 - 基斯坦奴朗拿度（祖雲達斯）

意甲助攻王：11次 - 馬利路夫斯基（阿特蘭大）

意盃冠軍：祖雲達斯

意超盃冠軍：祖雲達斯

來屆歐聯資格：國際米蘭、AC米蘭、阿特蘭大、祖雲達斯

來屆歐霸資格：拿玻里、拉素

來屆歐協聯資格：羅馬

降班：賓尼雲圖、克羅托內、帕爾馬

升班：安玻里、沙蘭力坦拿、威尼斯

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西甲冠軍：馬德里體育會

西甲神射手：30球 - 美斯（巴塞隆拿）

西甲助攻王：13次 - 伊亞高艾斯巴斯

19/20西盃冠軍*：皇家蘇斯達

20/21西盃冠軍：巴塞隆拿

西超盃冠軍：畢爾包

來屆歐聯資格：馬德里體育會、皇家馬德里、巴塞隆拿、西維爾、維拉利爾

來屆歐霸資格：皇家蘇斯達、貝迪斯

降班：侯爾斯卡、華拉度列、伊巴

升班：愛斯賓奴、馬略卡、待定

*因疫情延至今季舉行

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德甲冠軍：拜仁慕尼黑

德甲神射手：41球 - 羅拔利雲杜夫斯基（拜仁慕尼黑）

德甲助攻王：18次 - 湯馬士梅拿（拜仁慕尼黑）

德國盃冠軍：多蒙特

德超盃冠軍：拜仁慕尼黑

來屆歐聯資格：拜仁慕尼黑、RB萊比錫、多蒙特、禾夫斯堡

來屆歐霸資格：法蘭克福、利華古遜

來屆歐協聯資格：柏林聯

降班：雲達不來梅、史浩克04

升班：波琴、格雷特霍夫

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法甲冠軍：里爾

法甲神射手：27球 - 基利安麥巴比（巴黎聖日耳門）

法甲助攻王：12次 - 迪比（巴黎聖日耳門）

法足盃冠軍：巴黎聖日耳門

足超盃冠軍：巴黎聖日耳門

來屆歐聯資格：里爾、巴黎聖日耳門、摩納哥

來屆歐霸資格：里昂、馬賽

來屆歐協聯資格：雷恩

降班：尼姆、迪安

升班：特魯瓦、克萊蒙特

資料來源：各大聯賽官網

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