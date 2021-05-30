曼城中場奇雲迪布尼，周六在歐聯決賽下半場因頭部受傷退下火線時淚灑球場，車路士後衞堤亞高施華在上半場傷出時亦一臉失望，不過球隊最後以1:0小勝曼城封王，這名36歲老將終於首度贏得歐聯冠軍。

周六一戰，迪布尼戴上隊長臂章上陣，但在曼城上半場落後0:1下，迪布尼於59分鐘被車路士的魯迪格撞到後雙雙倒地，魯迪格領因而領到黃牌，迪布尼在球場上接受了數分鐘治理後則要退下火線，由加比爾捷西斯入替，未能為首次打入歐聯決賽的曼城繼續作戰的這名比利時球星，在離開球場時不禁流下男兒淚。

至於去年效力巴黎聖日耳門（PSG）時打入了歐聯決賽但最後不敵拜仁慕尼黑的堤亞高施華，今季在車路士再度躋身歐聯決賽，但他於39分鐘一次爭頂落地後，疑似鼠蹊受傷而被迫退下火線，由安達斯基斯坦臣入替。不過，車仔未有因施華傷出而受影響，上半場尾段由夏維斯破網，最終亦維持1:0的戰果，36歲的施華終圓夢，生涯首次捧起歐聯冠軍盃。

-----------------------------

想財富增值 就真係要眉精眼企

想財富增值就梗係要樣樣計到盡，即使係借貸時嘅回贈，都要攞盡最大着數！喺2021年4月1日至2021年6月30日期間首次提取貸款，可即場獲獎賞現金高達港幣$5,000▲！

利用轉數快，足不出戶就完成手續，仲可以實現貸款瞬間過數^，星期日都照批★！。

立即申請：https://bit.ly/2UlZfUU

推廣期由2021年4月1日至2021年6月30日(包括首尾兩天)

須受條款及細則約束，詳情留意邦民日本財務(香港)網頁。

忠告：借錢梗要還，咪俾錢中介

放債人牌照號碼：1328/2020

查詢及投訴熱線：3199 1199

-----------------------------

蘋果App大升級 更簡潔更就手！了解更多（立即下載體驗）

-----------------------------

《體蘋果》陪你睇波講波