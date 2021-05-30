貴為全球獎金最多的賽事，每季殺入歐聯已保證了球會有豐厚收入，能夠一路殺入決賽捧盃更可賺到盤滿缽滿。其中今季歐聯冠軍的車路士，單計一路晉級至決賽奪冠的獎金已高達近7,900萬歐元，再加上歐洲足協系數獎金約3,100萬歐元，車路士已獲得約1.1億歐元的獎金收入；比起2012年首奪歐聯冠軍時，總計獎金及轉播收入獲得的4,830萬歐元，今屆藍戰士單計奪冠獎金，已比起當年賺多一倍以上。

根據外媒報道，歐協足協（UEFA）本年度歐洲賽的淨收入為27.3億歐元，這筆巨資將會有93.5%分配給參加歐洲賽的球隊，當中歐聯及歐超盃球隊可獲分20.4億歐元，餘下5.1億歐元將分配給歐霸盃球隊。

而與大部份體育比賽一樣，獲勝者將可分配得較多獎金，其中殺入歐聯分組賽已可獲得1,525萬歐元，分組賽每贏一場可額外獲得270萬歐元，賽和亦可額外獲得90萬歐元，落敗則沒有，由於車路士在分組賽取得4勝2和的佳績，這裡已可獲得額外的1,260萬歐元獎金。

隨後殺入淘汰賽每晉一級，獎金則會越多，當中殺入16強可獲950萬歐元，晉級8強可獲1,050萬歐元，四強分子可獲1,200萬歐元，決賽兩隊分別可獲得1,500萬歐元，冠軍球隊再另加400萬歐元獎金，單計車路士由分組賽殺入決賽奪冠的獎金已高達近7,900萬歐元。

加上UEFA會按各歐聯賽事球隊的近10年成績，計算出的歐洲足協系數分配獎金，車路士可獲得約3,100萬歐元，故單計獎金藍戰士是次捧盃已淨袋1.1億歐元，故英媒早前已報稱，一眾車路士球員將可分享10%、即1,100萬鎊的獎金作為獎勵。

外媒續指，這1.1億歐元獎金還未計電視轉播的分成，料車路士將可獲得分給英超的2.92億歐元約10%，料車路士將可賺得近1.4億歐元。

文：尊嘉

歐聯獎金列表

冠軍：1,900萬

亞軍：1,500萬

四強：1,200萬

八強：1,050萬

16強：950萬

分組賽勝仗獎金：270萬

分組賽賽和獎金：90萬

晉級分組賽：1,525萬

資料來源：《阿斯報》

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