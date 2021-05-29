巴塞隆拿會長拿樸達與教練朗奴高文的關係，隨着後者最近入院檢查一事出現的風波，進一步惡化。

周四有傳聞稱朗奴高文入院，而拿樸達在一天後的記者會上，竟向外界稱高文有焦慮症，但表示對方情況良好，雙方有保持聯絡。不過，朗奴高文不久後即在社交媒體駁斥了拿樸達：「不要相信你所聽的任何東西，我很健康，健康是生命重要的事情。」他還發佈了自己的近照，向着鏡頭豎起兩隻姆指。

高文的經理人公司隨後也代表他抨擊拿樸達：「巴塞會長拿樸達在新聞發佈會上說了關於高文有焦慮症的言論，有點言過其實了，朗奴只是入院檢查血壓，也是例行檢查而已，我們對於這件事被曝光的方式很遺憾，但朗奴狀況很好，大家不需要為他擔憂。」

拿樸達上任後，一直傳出巴塞下季會換帥，而且他也直接表明朗奴高文不是他的首選，除非找不到合適的主帥人選，對方才會留任。高文的經理人公司也因為拿樸達這番言論，以結婚的比喻進行了反擊：「試想一下兩個人結婚，但我還有所顧慮，請給我兩周時間去找更適合的對象，如果找不到，我們就繼續一起吧！」

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