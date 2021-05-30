周六車路士在歐聯決賽小勝曼城封王，今場領隊杜曹決定派出夏維斯、美臣蒙特以及迪姆華拿合作攻堅，前兩者不負所託合力炮製了全場唯一的入球。只不過今季在比賽中屢失良機的華拿就繼續敗家，有好幾次的入球機會也無法好好把握住，惟賽後這名25歲德國鋒將仍然靠着場上不惜氣力的奔跑，贏得外界的讚賞。

今季以破球會紀錄8,900萬鎊加盟車路士的夏維斯，初登陸英超表現未如理想，一度被標籤為「水貨」，直至領隊杜曹上任後夏維斯終於有起色，在歐聯4強次回合鬥皇家馬德里時更踢出好表現，令杜曹願意在決賽再度委以重任，而夏維斯亦在上半場射入個人在歐聯賽場上的首個入球，助球隊捧走冠軍。另外今場交出一記致命直線助攻夏維斯的蒙特，就令到前藍軍中場法比加斯亦在Twitter大讚蒙特這次助攻：「多麼精采的傳送！這就是我所說的蒙特。」

至於正選前鋒華拿的表現就較為失色，來到歐聯決賽的腳風仍然未順，開賽早段就有一次門前「撻Q」射門，隨後禁區內又有一次射門被艾達臣摩拉斯輕鬆接實。雖然未有進賬，惟華拿繼續於中前場不斷逼搶，而且利用自己的速度為隊友拉開空位，夏維斯的入球正是華拿引開了魯賓戴亞斯的防守，才讓夏維斯獲得單刀機會。雖然華拿今季在入球數字上較少，惟此子在場上有一定的影響力，因此英國傳媒就認為，假如華拿能夠提升一下控球能力的話，將會成為藍軍前場的一大殺器。

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