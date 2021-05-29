東岸7號種籽塞爾特人與西岸4號種籽快艇，在NBA季後賽首圈同樣首2戰皆敗、落後場數0:2。上周五NBA季後賽，2隊在第3回合分別再戰網隊與小馬，幸當家球星齊發威救駕。綠軍塔圖（Jayson Tatum）打出今屆季後賽最佳一戰攻入50分力退網隊；快艇就憑尼納特（Kawhi Leonard）全面演出助球隊作客擊敗小馬，齊齊將場數追成1:2較接近形勢。

文：何西

面對冠軍大熱網隊，塞爾特人首兩場東岸首圈賽事被全面壓倒連續落敗。在附加賽擊敗巫師一仗攻入50分的塔圖，到季後賽首戰僅3成命中率獲22分，到上仗更低迷，因傷提早退下火線前12投僅3中得9分（見附表）。一旦落後場數至0:3，歷史告訴大家屆時能反勝晉級的機會幾近乎零，因此塞爾特人上周五回到主場再鬥網隊，許勝不許敗。

手機用戶請按此放大圖表

塔圖季後賽首獲40+

網隊三巨頭中，杜蘭特（Kevin Durant、KD）與夏登（James Harden）表現仍出色，前者取得39分及9個籃板，夏登貢獻全隊最高的41分；不過首次在有球迷入場情況下倒戈鬥綠軍的K艾榮（Kyrie Irving）則稍失色，受猛烈柴台下攻入16分及僅2次助攻。及時回勇的塔圖今場兼手風甚順，助主隊於第三節反超前，最終攻入50分，助綠軍贏125:119，場數追近至1:2。今場是塔圖生涯首次在季後賽取得40分以上，他賽後說：「我在東岸首圈首兩仗表現不佳，到今場我全力以赴務求交出更高水準，為自己作救贖。」

快艇上周五賽前的形勢更差，首兩戰在主場連續不敗小馬，來到幾乎全場爆滿的美國航空球場，球星尼納特無懼小馬一片藍海氣勢，今場交出36分，即使小馬球星當錫（Luka Doncic）錄得季後賽新高44分，另有9籃板9進攻的漂亮數據，尼納特仍帶領快艇勝118:108，與同日的塞爾特人一樣，於落後2場劣勢下追回1:2。尼納特季後賽表現一直平穩，今場特別出色投射命中率接近八成，七次起手投射罰球全中，另加8籃板、3助攻、2封阻及1偷球，表現全面。

鷹隊2:1領先紐約人

同日還有另一場首圈G3，鷹隊主場迎戰紐約人，即使後者上場贏波功臣戴歷路斯（Derrick Rose）繼續表現出色，今場擔任正選攻入30分，但主隊有T楊格（Trae Young）交出21分及14次助攻帶動全隊，自第二節起一直領先下終輕鬆地以105:94擊敗紐約人，場數2:1再次取得領先優勢。