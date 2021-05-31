香港足球代表隊上周六起程到巴林，準備周四開始餘下的三場世界盃亞洲區次圈外圍賽，而大軍周日抵達後，賽會隨即安排職球員進行病毒檢測，周一確定病毒測試結果全為陰性後，主教練麥柏倫安排球員先在酒店健身，晚上在當地首操。

港足取道曼谷，經杜拜轉機，周日早上抵達巴林，準備餘下三場賽事。首戰是周四對強陣的伊朗。港隊大軍抵達後，賽會即為職球員作抵埗後的第一次檢測，周一早上獲取報告，確認香港隊所有職球員測試結果同為陰性後，球隊獲准可以於預約時間內使用酒店部分設施，包括酒店內的健身中心。

主教練麥柏倫早上先安排球員在健身中心健身為正式訓練做好準備，而球員過一日休息後，球員未有明顯疲態，而港隊按計劃安排於周一黃昏時在當地進行場區訓練，以適應當地天氣及環境，為周四對伊朗的硬仗展開最後備戰。伊朗在疫情期間仍安排賽事，3月曾與敍利亞進行友賽，結果大勝3:0，而伊朗為應付餘下三輪賽事，已公佈大軍名單，前線有效力葡超波圖中鋒譚利美及俄超辛尼迪射手阿斯蒙。

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