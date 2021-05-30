車路士九年前贏得歐聯冠軍時，尼高路簡迪效力的布羅尼剛由法乙降班至法丙，但自2016年助李斯特城贏得英超冠軍後，簡迪的職業生涯一直穩步上揚，五年來贏盡大賽榮譽，包括今季終獲個人首座歐聯，而且在今屆4強2回合及決賽，均交出作為一名防中能攻擅守的完美表現，三場賽事均獲選為全場最佳球員（MOTM），絕對是車仔奪冠的頭號功臣。

今場歐聯決賽簡迪造出全場最多的10次搶回皮球、3次鏟截全部成功、1次創造機會的關鍵傳球等出色數據，身高不足1米7的他更錄得超過半成的57%爭頂成功率，不斷在中場破壞曼城組織，成為車路士防線前的完美屏障。為人低調的簡迪，繼2018年代表法國贏得世盃後不敢親吻獎盃後，在領隊杜曹及大部份隊友均在頒獎禮上親吻獎盃時，簡迪只用雙手碰了獎盃一下，表現依然靦腆。

杜曹賽後大讚簡迪：「他會出現在場上每一個角落，不論在防守、中路、進攻還是邊路，他幾乎是世上最佳，他的表現令我覺得是排在世界前三，雖然一名防中很難獲得金球獎，但他是值得的。」簡迪繼續謙厚地回應稱：「最佳球員獎項是其次，最重要是為這團隊工作。目前我們正享受歐聯冠軍，歐國盃很快來臨，我希望能為法國贏下錦標。」

文：尊嘉