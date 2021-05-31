堅持才可看到希望，已是常識，在球場，尾段大逆轉更不時發生，例如我們最常提起的是米拿（Reggie Miller），他在完場前8.9秒連取8分，助溜馬反勝紐約人，或是麥基迪（Tracy McGrady）33秒內轟入13分，令火箭神奇地擊敗馬刺。所以一日未完場，球員都會戰到最後一刻，拒絕放棄。

周日湖人不敵太陽，場數被追平2:2，可能很多人都會說，安東尼戴維斯（Anthony Davis）半場已經傷出，雖敗不辱，但實情是湖人去到最後，仍有機會追上，只是勒邦占士（LeBron James）提早放棄，才令湖人群龍無首。

要說AD傷出，其實太陽的主將基斯保羅（Chris Paul）也是帶肩傷上陣，賽前太陽教練蒙迪威廉士（Monty Williams）甚至想過不讓他上場，但CP3堅持要正選上陣，因為他知道，今場再輸，太陽再難反身。結果他打出此系列最好的比賽，交出18分和9次助攻，最重要是尾段控制節奏，不再如前兩戰般慌失失。CP3賽後表示，其實上仗賽後，連波也練不到，但因為今季一直都是以近乎一樣的正選比賽，要是缺陣會大大影響球隊表現，所以才堅持落場。

本來在最後的1分34秒，太陽只是領先7分，湖人絕對有可能追上，就算舒路達（Dennis Schroder）上籃不入，只要守好一球，仍不算絕望，但這時LBJ做的是甚麼？隊友射失後，他不是搶籃板或回防，而是雙手推一推跳起的太陽中鋒艾頓（Deandre Ayton），把他推出了底線；明明是危險動作，球證卻視若無睹，幸好後者跌出界前把籃球傳了給Booker，之後太陽全速反擊，湖人全員退守，除了上籃不入的舒路達，以及一個人低頭在太陽籃下思考人生的LBJ。結果四打三（Ayton也未能趕上）的太陽把握機會，由Jae Crowder射入三分波，領先到98:88。

之後湖人再入兩球，在餘下53.6秒追到落後92:100，沒想到LBJ不是主動緊逼防守，而是故意犯規，提早要求下場休息，換出場時還餘下46.7秒。在停表的NBA，落後8分是否真的不可能追上，當然不是。可是當LBJ一而再、再而三地主動放棄，隊友蛇無頭不行，也只能接受失敗。湖人落敗，也意味再次失掉主場優勢。

今日美國的主流籃球網站，只會不斷重播LBJ的「拆你屋」跳到幾高，或者後手傳球幾靚，但在關鍵時刻的表現才最重要，當小馬的當錫（Luka Doncic）頸傷未癒，仍拒以此作為藉口，死撐自己是100%只是打得極差，輸波仍值得尊敬；CP3也同樣因求勝心而克服傷患，盡力比賽，帶來勝利。LBJ賽後表示，他已準備好接受挑戰，在AD被列入每日觀察名單，未知下仗能否上陣下，作為湖人的領袖，實在需要他拿出決心，而不是在比賽勝負未定時，就提早離場。

文：仙道彬

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